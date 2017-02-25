Пожар по улице Кордон Студеный в Пензе тушили 45 огнеборцев

25 февраля 2017 года в Пензе случилось возгорание в построенном из кирпича двухэтажном сооружении.

«В субботу в 00:42 оперативный дежурный получил сообщение о чрезвычайном происшествии, случившемся в Пензе. На улицу Кордон Студеный были в срочном порядке отправлены 45 человек. Кроме того, для устранения последствий возгорания привлекалось 16 спецавтомобилей», - сообщили работники Пензенского ГУ МЧС.

В региональном управлении добавили, что в результате инцидента сгорела крыша здания. На месте происшествия работают дознаватели.

Из слов очевидцев следует, что пожар возник в производственном цехе кондитерского предприятия «Ванюшкины сладости».