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Пенза Лайф Инфо Происшествия Пожар по улице Кордон Студеный в Пензе тушили 45 огнеборцев

Пожар по улице Кордон Студеный в Пензе тушили 45 огнеборцев

25.02.2017 11:51 Новости - Происшествия
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25 февраля 2017 года в Пензе случилось возгорание в построенном из кирпича двухэтажном сооружении.

Пожар по улице Кордон Студеный в Пензе тушили 45 огнеборцев

«В субботу в 00:42 оперативный дежурный получил сообщение о чрезвычайном происшествии, случившемся в Пензе. На улицу Кордон Студеный были в срочном порядке отправлены 45 человек. Кроме того, для устранения последствий возгорания привлекалось 16 спецавтомобилей», - сообщили работники Пензенского ГУ МЧС.

В региональном управлении добавили, что в результате инцидента сгорела крыша здания. На месте происшествия работают дознаватели.

Из слов очевидцев следует, что пожар возник в производственном цехе кондитерского предприятия «Ванюшкины сладости».

 

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