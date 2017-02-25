Пензенцы пытались заехать в магазин на автомобиле

Вечером 24 февраля 2017 года в Пензе двое парней пытались въехать в Duty Free на машине.

По словам очевидцев, инцидент случился по улице Тернопольская, 4. Предположительно, и водитель, и пассажир Нивы находились в состоянии алкогольного опьянения. Эффектно припарковавшись возле входа в сетевой магазин, молодые люди начали буянить.

Рядом проезжали сотрудники ДПС и, увидев происходящее, пошли разбираться. После непродолжительного выяснения обстоятельств случившегося правоохранители забрали водителя внедорожника в отделение. Второго участника инцидента увезли приятели.

Происшествие, по всей вероятности, обошлось без потерпевших. Автомобиль дебоширов простоял на улице несколько часов, а затем, судя по всему, кто-то из владельцев приехал и забрал его.