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Пенза Лайф Инфо Происшествия Пензенцы пытались заехать в магазин на автомобиле

Пензенцы пытались заехать в магазин на автомобиле

25.02.2017 13:10 Новости - Происшествия
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Вечером 24 февраля 2017 года в Пензе двое парней пытались въехать в Duty Free на машине.

Пенза, водитель Нивы пытается въехать в магазин Duty Free

По словам очевидцев, инцидент случился по улице Тернопольская, 4. Предположительно, и водитель, и пассажир Нивы находились в состоянии алкогольного опьянения. Эффектно припарковавшись возле входа в сетевой магазин, молодые люди начали буянить.

Пенза, водитель Нивы пытается въехать в магазин Duty Free

Рядом проезжали сотрудники ДПС и, увидев происходящее, пошли разбираться. После непродолжительного выяснения обстоятельств случившегося правоохранители забрали водителя внедорожника в отделение. Второго участника инцидента увезли приятели.

Пенза, водитель Нивы пытается въехать в магазин Duty Free (фото: vk.com/penza_live, Евгений Минеев)

Происшествие, по всей вероятности, обошлось без потерпевших. Автомобиль дебоширов простоял на улице несколько часов, а затем, судя по всему, кто-то из владельцев приехал и забрал его.

 

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