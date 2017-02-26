В Пензенском районе сгорели 2 трактора

26 февраля 2017 г. в одном из находящихся в Пензенской области сел произошел пожар.

«Сигнал о чрезвычайном происшествии дежурный получил в воскресенье в 01:48. В Богословку на улицу Суркова незамедлительно были направлены 4 работника ведомства. Помимо этого, в тушении возгорания использовались 2 единицы специальной техники», - уточнили сотрудники Пензенского ГУ МЧС.

В областном управлении добавили, что у 2 тракторов «МТЗ-82» выгорели кабины. Согласно предварительным сведениям, потерпевшие в результате пожара отсутствуют.

На месте инцидента работают дознаватели. В настоящее время причина, послужившая воспламенению 2 машин, остается неустановленной.