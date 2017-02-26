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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензенском районе сгорели 2 трактора

В Пензенском районе сгорели 2 трактора

26.02.2017 11:05 Новости - Происшествия
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26 февраля 2017 г. в одном из находящихся в Пензенской области сел произошел пожар.

В Пензенском районе сгорели 2 трактора (фото: архив 58.mchs.gov.ru)

«Сигнал о чрезвычайном происшествии дежурный получил в воскресенье в 01:48. В Богословку на улицу Суркова незамедлительно были направлены 4 работника ведомства. Помимо этого, в тушении возгорания использовались 2 единицы специальной техники», - уточнили сотрудники Пензенского ГУ МЧС.

В областном управлении добавили, что у 2 тракторов «МТЗ-82» выгорели кабины. Согласно предварительным сведениям, потерпевшие в результате пожара отсутствуют.

На месте инцидента работают дознаватели. В настоящее время причина, послужившая воспламенению 2 машин, остается неустановленной.

 

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