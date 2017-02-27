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Пенза Лайф Инфо Происшествия В недостроенном доме на улице Гоголя в Пензе обнаружен повесившийся мужчина

В недостроенном доме на улице Гоголя в Пензе обнаружен повесившийся мужчина

27.02.2017 13:08 Новости - Происшествия
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В строящемся 3-этажном сооружении, расположенном по ул. Гоголя в Пензе, найден труп гражданина.

В недостроенном доме на улице Гоголя в Пензе обнаружен повесившийся мужчина

Сообщение о случившемся люди в погонах получили 24 февраля 2017 г. в 14:30. Представители Пензенского управления МВД заявили, что когда полицейские прибыли на место инцидента, то обнаружили на 1-ом этаже строения повесившегося мужчину.

У блюстителей порядка получилось определить личность усопшего – им оказался 29-летний местный житель.

Проверку по данному факту проводят работники областного СУ СК России.

 

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Происшествия

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