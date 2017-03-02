В Сурске сорвался следственный эксперимент на месте гибели мальчика

Пензенские СМИ сообщают, что в Сурске, где был хладнокровно убит 10-летний ребенок, не получилось с первого раза выполнить следственный эксперимент на месте злодеяния.

Согласно информации пензенских изданий, возле магазина на улице Полевой в Сурске собрались местные жители, изъявившие желание организовать самосуд. Толпа разгневанных горожан была настроена решительно, поэтому блюстители порядка приняли решение отложить эксперимент и увезти подозреваемого обратно в участок.

Напомним, преступление было совершено 27 февраля 2017 года. На причастность к убийству следователи проверяли нескольких человек. Вскоре был задержан подозреваемый, который на допросе сознался в содеянном. 2 марта на YouTube было опубликовано видео с моментом нападения душегуба на жертву.