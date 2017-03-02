Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия В Сурске сорвался следственный эксперимент на месте гибели мальчика

В Сурске сорвался следственный эксперимент на месте гибели мальчика

02.03.2017 17:51 Новости - Происшествия
Теги:

Пензенские СМИ сообщают, что в Сурске, где был хладнокровно убит 10-летний ребенок, не получилось с первого раза выполнить следственный эксперимент на месте злодеяния.

Магазин по улице Полевой в Сурске, возле которого убили 10-летнего ребенка (фото: penza.sledcom.ru)

Согласно информации пензенских изданий, возле магазина на улице Полевой в Сурске собрались местные жители, изъявившие желание организовать самосуд. Толпа разгневанных горожан была настроена решительно, поэтому блюстители порядка приняли решение отложить эксперимент и увезти подозреваемого обратно в участок.

Напомним, преступление было совершено 27 февраля 2017 года. На причастность к убийству следователи проверяли нескольких человек. Вскоре был задержан подозреваемый, который на допросе сознался в содеянном. 2 марта на YouTube было опубликовано видео с моментом нападения душегуба на жертву.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Происшествия

В Сурске сорвался следственный эксперимент на месте гибели мальчика

В Сурске сорвался следственный эксперимент на месте гибели мальчика
02.03.2017 17:51
В Городищенском районе следственный эксперимент не состоялся из-за угрозы самосуда.
В недостроенном доме на улице Гоголя в Пензе обнаружен повесившийся мужчина

В недостроенном доме на улице Гоголя в Пензе обнаружен повесившийся мужчина

27.02.2017 13:08
В строящемся доме по улице Гоголя найден труп 29-летнего пензенца.
В Пензенском районе сгорели 2 трактора

В Пензенском районе сгорели 2 трактора

26.02.2017 11:05
В селе Богословка выгорели кабины двух тракторов «МТЗ-82».
Пензенцы пытались заехать в магазин на автомобиле

Пензенцы пытались заехать в магазин на автомобиле

25.02.2017 13:10
В Пенза шофер эффектно припарковался возле сетевого магазина.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 