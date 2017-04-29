В Каменском районе сгорела легковая машина

28 апреля 2017 года в одном из районов Пензенской области сгорел отечественный автомобиль.

«Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в пятницу в 22:23. В село Ключище были безотлагательно отправлены 3 работника ведомства. Кроме того, в устранении последствий пожара применялась спецмашина», - сказано в отчете Пензенского ГУ МЧС.

В областном управлении добавили, что воспламенение произошло в автомобиле ВАЗ-2115. В результате транспортное средство сгорело.

Был ли это поджог или легковушка загорелась из-за технической неисправности, предстоит определить экспертам.