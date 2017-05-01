В Бессоновском районе 17 человек тушили полыхающий дом

В сообществе «Типичная Пенза» в ВК подписчица Ольга Швенглер опубликовала ролик, сделанный 1 мая 2017 года примерно в 03:00.

«В Ухтинке горит дом, находящийся около шиномонтажа», - прокомментировала пост девушка.

Факт пожара в селе Ухтинка, расположенном в Бессоновском районе, подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС.

В региональном ведомстве уточнили, что пожар произошел в понедельник в 02:57. В результате происшествия выгорел чердак по всей площади построенного из дерева сооружения.

На ликвидацию последствий воспламенения были направлены 17 сотрудников МЧС. Кроме того, эксплуатировались 5 единиц спецтранспорта.