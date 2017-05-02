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Пенза Лайф Инфо Происшествия В пруду под Пензой найдено тело пенсионера

В пруду под Пензой найдено тело пенсионера

02.05.2017 12:33 Новости - Происшествия
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1 мая 2017 года пензенскими полицейскими был получен сигнал об обнаружении в водоеме, расположенном в пос. Монтажный, трупа 71-летнего гражданина.

В пруду под Пензой найдено тело пенсионера

Предварительно установлено, что в день трагедии местный житель отправился на пруд ловить рыбу.

В процессе осмотра тела усопшего оперативники не выявили на нем следов насильственной смерти. Чтобы узнать точную причину гибели мужчины, была назначена экспертиза. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

По факту произошедшего работники СУ СК РФ устроили проверку, по итогам которой утвердят процессуальное решение.

 

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