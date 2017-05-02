В пруду под Пензой найдено тело пенсионера

1 мая 2017 года пензенскими полицейскими был получен сигнал об обнаружении в водоеме, расположенном в пос. Монтажный, трупа 71-летнего гражданина.

Предварительно установлено, что в день трагедии местный житель отправился на пруд ловить рыбу.

В процессе осмотра тела усопшего оперативники не выявили на нем следов насильственной смерти. Чтобы узнать точную причину гибели мужчины, была назначена экспертиза. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

По факту произошедшего работники СУ СК РФ устроили проверку, по итогам которой утвердят процессуальное решение.