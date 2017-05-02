В Кузнецке мать и сын погибли от отравления угарным газом

1 мая 2017 года в 14:55 в полицию Кузнецка поступил сигнал об обнаружении в доме трупов 76-летней пенсионерки и ее 49-летнего сына.

«По предварительной информации, 2 человека отравились угарным газом вследствие неправильного использования отопительной печи», - сказали в пресс-центре УМВД.

В региональном министерстве уточнили, что в момент инцидента печная заслонка была закрыта.

Эксперты осмотрели тела усопших и не выявили на них следов насильственной смерти. Сейчас компетентные лица разбираются в обстоятельствах произошедшего.

По данному факту сотрудники СУ СК РФ осуществляют проверку, которая поможет принять процессуальное решение.