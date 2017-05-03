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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Заречном возле гаражей найдено тело младенца в полиэтиленовом пакете

В Заречном возле гаражей найдено тело младенца в полиэтиленовом пакете

03.05.2017 17:40 Новости - Происшествия
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1 мая 2017 года правоохранителям сообщили, что рядом с гаражным кооперативом по ул. Индустриальная в Заречном обнаружен мертвым новорожденный мальчик.

В Заречном возле гаражей найдено тело младенца в полиэтиленовом пакете (фото: penza.sledcom.ru)

Труп малыша завернули в женскую одежду и поместили в полиэтиленовый пакет. На теле имеются гнилостные изменения.

В Заречном возле гаражей найдено тело младенца в полиэтиленовом пакете (фото: penza.sledcom.ru)

Точную причину гибели ребенка определят судмедэксперты. Сейчас разыскивается мать усопшего.

По данному факту устроена проверка, затем будет определено процессуальное решение.

В Заречном возле гаражей найдено тело младенца в полиэтиленовом пакете (фото: penza.sledcom.ru)

Работники СУ СК РФ по Пензенской области обратились к гражданам с просьбой посодействовать в том, чтобы установить личность матери младенца. Передать данные о предполагаемом лице можно по этим номерам: (8412) 36-17-02, 65-56-18 или 02. В Следкоме добавили, что анонимность гарантируется.

 

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Происшествия

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