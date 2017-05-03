В Заречном возле гаражей найдено тело младенца в полиэтиленовом пакете

1 мая 2017 года правоохранителям сообщили, что рядом с гаражным кооперативом по ул. Индустриальная в Заречном обнаружен мертвым новорожденный мальчик.

Труп малыша завернули в женскую одежду и поместили в полиэтиленовый пакет. На теле имеются гнилостные изменения.

Точную причину гибели ребенка определят судмедэксперты. Сейчас разыскивается мать усопшего.

По данному факту устроена проверка, затем будет определено процессуальное решение.

Работники СУ СК РФ по Пензенской области обратились к гражданам с просьбой посодействовать в том, чтобы установить личность матери младенца. Передать данные о предполагаемом лице можно по этим номерам: (8412) 36-17-02, 65-56-18 или 02. В Следкоме добавили, что анонимность гарантируется.