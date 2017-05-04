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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе 28-летний мужчина погиб после падения с 7 этажа

В Пензе 28-летний мужчина погиб после падения с 7 этажа

04.05.2017 10:34 Новости - Происшествия
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3 мая 2017 года в департамент полиции №1 по Пензе поступил сигнал, согласно которому по улице Лермонтова из окна квартиры, находящейся на 7 этаже, выпал гражданин.

В Пензе 28-летний мужчина погиб после падения с 7 этажа

В пресс-центре областного управления МВД уточнили, что сообщение о происшествии дежурный получил в среду в 12:37. В региональном ведомстве добавили, что от полученных телесных повреждений потерпевший умер в автомобиле неотложной медицинской помощи.

Прибывшие на место инцидента блюстители порядка определили личность скончавшегося. Им оказался 28-летний молодой человек, проживавший в этом доме в арендуемом жилище.

Разбираться в обстоятельствах произошедшего станут работники СУ СК РФ по Пензенскому региону.

 

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