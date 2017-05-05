В Заречном школьнице по телефону приказали перерезать себе вены

12-летняя девочка из Пензы в марте 2017 года приехала в Заречный к бабушке. Во время пребывания у родственницы подростку на телефон позвонил незнакомец.

«Привет, я работаю администратором сообщества «Синий кит». Даю тебе первое задание – порежь себе вены», - сказал неизвестный.

Несовершеннолетняя прекратила телефонный разговор и рассказала о произошедшем матери, пишет «Заречье сегодня».

Вскоре женщина сообщила об инциденте стражам закона, которые впоследствии выяснили, что пострадавшая школьница не состоит в группах, в которых детей подстрекают к самоубийству.

Материалы проверки направлены в региональное СУ СК РФ.