В Кузнецком районе пожар в деревянном доме унес жизнь 46-летней женщины

7 мая 2017 года в Пензенской области в результате возгорания в деревянном строении скончалась гражданка.

«Сообщение о ЧП дежурный получил в воскресенье в 22:50. В село Верхозим на улицу Калинина, где полыхало построенное из дерева сооружение, были направлены 12 сотрудников ведомства. Кроме того, в тушении воспламенения эксплуатировались 5 спецмашин», - говорится в докладе пензенского ГУ МЧС.

В сгоревшем доме спасатели нашли тело женщины. Приехавшие на место инцидента специалисты определили ее личность – это гражданка 1971 г.р.

Причину пожара, произошедшего в Кузнецком районе, предстоит установить инспекторам Госпожнадзора.