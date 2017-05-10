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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе полыхающее здание санатория имени Кирова тушили 20 человек

В Пензе полыхающее здание санатория имени Кирова тушили 20 человек

10.05.2017 10:51 Новости - Происшествия
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9 мая 2017 года в 19:03 дежурному областного ГУ МЧС сообщили, что в санатории им. Кирова, который находится по ул. Мичурина в Пензе, случился пожар.

Пожар на улице Мичурина в Пензе (фото: vk.com/penza_live, Даниил Печенов)

Возгорание произошло в построенном из дерева неиспользуемом возведении. На ликвидацию воспламенения были отправлены 20 огнеборцев на 7 спецавтомобилях.

Пожар на улице Мичурина в Пензе (фото: vk.com/penza_live, Даниил Печенов)

В пресс-центре регионального ГУ МЧС уточнили, что пламя уничтожило крышу и 2 этаж сооружения общей площадью 250 кв. метров.

Пожар на улице Мичурина в Пензе (фото: vk.com/penza_live, Даниил Печенов)

На место инцидента также выехали дознаватели, чтобы опросить свидетелей. Вскоре заработает пожарная лаборатория. Как только будет проведена экспертиза, специалисты смогут определить точную причину пожара.

 

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