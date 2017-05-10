В Пензе полыхающее здание санатория имени Кирова тушили 20 человек

9 мая 2017 года в 19:03 дежурному областного ГУ МЧС сообщили, что в санатории им. Кирова, который находится по ул. Мичурина в Пензе, случился пожар.

Возгорание произошло в построенном из дерева неиспользуемом возведении. На ликвидацию воспламенения были отправлены 20 огнеборцев на 7 спецавтомобилях.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС уточнили, что пламя уничтожило крышу и 2 этаж сооружения общей площадью 250 кв. метров.

На место инцидента также выехали дознаватели, чтобы опросить свидетелей. Вскоре заработает пожарная лаборатория. Как только будет проведена экспертиза, специалисты смогут определить точную причину пожара.