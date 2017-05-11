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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Мокшанском районе при пожаре в деревянном доме погибла женщина

В Мокшанском районе при пожаре в деревянном доме погибла женщина

11.05.2017 10:40 Новости - Происшествия
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10 мая 2017 года в Пензенской области случилось возгорание, которое привело к гибели человека.

В Мокшанском районе при пожаре в деревянном доме погибла женщина (фото: архив 58.mchs.gov.ru)

«Сообщение о том, что по улице Совхозная в селе Варварино полыхает жилое строение, оперативный дежурный получил в среду в 04:00. На место происшествия безотлагательно выехали 5 спасателей на 2 единицах спецтранспорта», - отметили в региональном ГУ МЧС.

В пресс-центре областного управления добавили, что, невзирая на усилия огнеборцев, пламя уничтожило построенное из дерева жилище. После тушения воспламенения пожарные приступили к разбору завалов. В итоге они нашли труп 64-летней гражданки.

Причину возгорания предстоит определить экспертам.

 

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