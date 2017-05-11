В Мокшанском районе при пожаре в деревянном доме погибла женщина

10 мая 2017 года в Пензенской области случилось возгорание, которое привело к гибели человека.

«Сообщение о том, что по улице Совхозная в селе Варварино полыхает жилое строение, оперативный дежурный получил в среду в 04:00. На место происшествия безотлагательно выехали 5 спасателей на 2 единицах спецтранспорта», - отметили в региональном ГУ МЧС.

В пресс-центре областного управления добавили, что, невзирая на усилия огнеборцев, пламя уничтожило построенное из дерева жилище. После тушения воспламенения пожарные приступили к разбору завалов. В итоге они нашли труп 64-летней гражданки.

Причину возгорания предстоит определить экспертам.