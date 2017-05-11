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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Кузнецке собака изуродовала лицо 4-летнего мальчика

В Кузнецке собака изуродовала лицо 4-летнего мальчика

11.05.2017 12:23 Новости - Происшествия
Теги:

В Кузнецке сотрудниками МВД устроена проверка по факту нападения животного на ребенка.

В Кузнецке собака изуродовала лицо 4-летнего мальчика

ЧП случилось 6 мая 2017 года. В районе детсада №24 маленького мальчика атаковала находившаяся на свободном выгуле собака, предположительно, ротвейлер. Повалив беднягу на землю, она покусала ему лицо, руку и ноги. Псину отогнали, а пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

В полиции сообщили, что потерпевшего покусала дворняга. В момент происшествия хозяина пса рядом не было. Его местожительство установлено, однако дома он не появлялся. Предварительно известно, что собака была в вольере, но ей удалось оттуда выбраться и напасать на малыша.

Хирурги уже провели мальчику операцию, но до конца он еще не вышел из шокового состояния.

 

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