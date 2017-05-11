В Пензе местные жители увидели через окно квартиры труп мужчины

10 мая 2017 года в 23:05 дежурный ГУ ППСЦ получил от правоохранителей сигнал о ЧП, которое случилось в Пензе по улице Володарского.

В частности, полицейский сообщил, что на 1 этаже квартиры через окно видно тело мужчины. Однако попасть в жилище без помощи спасателей весьма затруднительно.

Приехав по адресу, работники ГУ ППСЦ в присутствии блюстителей порядка, применяя слесарное оборудование, проникли в квартиру через окно. Затем, чтобы обеспечить стражам закона доступ к жилью, они открыли входную дверь изнутри.

По факту обнаружения мертвого гражданина сотрудники регионального УМВД выполняют проверку.