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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе местные жители увидели через окно квартиры труп мужчины

В Пензе местные жители увидели через окно квартиры труп мужчины

11.05.2017 14:36 Новости - Происшествия
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10 мая 2017 года в 23:05 дежурный ГУ ППСЦ получил от правоохранителей сигнал о ЧП, которое случилось в Пензе по улице Володарского.

В Пензе на улице Володарского обнаружен мертвец (фото: pozhar.pnzreg.ru)

В частности, полицейский сообщил, что на 1 этаже квартиры через окно видно тело мужчины. Однако попасть в жилище без помощи спасателей весьма затруднительно.

Приехав по адресу, работники ГУ ППСЦ в присутствии блюстителей порядка, применяя слесарное оборудование, проникли в квартиру через окно. Затем, чтобы обеспечить стражам закона доступ к жилью, они открыли входную дверь изнутри.

По факту обнаружения мертвого гражданина сотрудники регионального УМВД выполняют проверку.

 

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