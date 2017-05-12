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Пенза Лайф Инфо Происшествия Последствия провала асфальта на проспекте Строителей в Пензе запечатлены на видео

Последствия провала асфальта на проспекте Строителей в Пензе запечатлены на видео

12.05.2017 12:21 Новости - Происшествия
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Ролик, на котором зафиксирована возникшая из-за проседания грунта яма, был опубликован 12 мая 2017 года в паблике «Типичная Пенза».

Рухнувший асфальт на проспекте Строителей в Пензе (фото: vk.com/penza_live, Александр Кочнев)

Происшествие случилось 11 мая на проспекте Строителей. В пресс-центре городской администрации сообщили, что ЧП произошло вследствие того, что ливневая канализация местного водоканала размыла грунт. В результате примерно 5 метров асфальта ушло под землю.

По состоянию на 11:30 пятницы, на проспекте Строителей проводятся дорожные работы. При помощи спецтехники коммунальщики восстанавливают место разрушения дорожного полотна. Яму засыпали щебнем и организовали подушку из песка под новый асфальт.

 

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