Последствия провала асфальта на проспекте Строителей в Пензе запечатлены на видео

Ролик, на котором зафиксирована возникшая из-за проседания грунта яма, был опубликован 12 мая 2017 года в паблике «Типичная Пенза».

Происшествие случилось 11 мая на проспекте Строителей. В пресс-центре городской администрации сообщили, что ЧП произошло вследствие того, что ливневая канализация местного водоканала размыла грунт. В результате примерно 5 метров асфальта ушло под землю.

По состоянию на 11:30 пятницы, на проспекте Строителей проводятся дорожные работы. При помощи спецтехники коммунальщики восстанавливают место разрушения дорожного полотна. Яму засыпали щебнем и организовали подушку из песка под новый асфальт.