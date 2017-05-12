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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе на крупном заводе случился пожар

В Пензе на крупном заводе случился пожар

12.05.2017 13:07 Новости - Происшествия
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12 мая 2017 года на территории «Пензадизельмаша», находящегося по улице Калинина в Пензе, случилось чрезвычайное происшествие.

В Пензе на крупном заводе случился пожар

В пресс-центре регионального ГУ МЧС уточнили, что сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного поступил в пятницу в 03:03. Позвонивший сообщил диспетчеру, что в сталелитейном цехе разлилось и воспламенилось масло. Образовавшееся пламя распространилось на площади примерно 50 кв. метров.

На тушение возгорания были направлены 15 пожарных. Помимо этого, использовались 3 спецавтомобиля. По факту произошедшего совершатся проверка, определяется точная причина пожара. В результате инцидента потерпевших нет.

 

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