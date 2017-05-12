В Пензе в автобусе №66 двое парней устроили драку

12 мая 2017 года приблизительно в 12:00 в автобусе, который курсирует маршрутом №66, произошла потасовка.

Из слов представителя транспортного предприятия следует, что в салоне 2 молодых человека устроили разборки.

На место инцидента прибыли оперативники и приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Люди в погонах выслушали показания пассажиров, кондуктора и водителя автобуса.

По неподтвержденной информации, дебоширы пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Они кричали на людей и пытались спровоцировать на конфликт. Затем еще до приезда полицейских хулиганы скрылись с места происшествия.