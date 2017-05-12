Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе в автобусе №66 двое парней устроили драку

В Пензе в автобусе №66 двое парней устроили драку

12.05.2017 17:24 Новости - Происшествия
Теги:

12 мая 2017 года приблизительно в 12:00 в автобусе, который курсирует маршрутом №66, произошла потасовка.

В Пензе в автобусе №66 двое парней устроили драку (фото: 58.мвд.рф)

Из слов представителя транспортного предприятия следует, что в салоне 2 молодых человека устроили разборки.

На место инцидента прибыли оперативники и приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Люди в погонах выслушали показания пассажиров, кондуктора и водителя автобуса.

По неподтвержденной информации, дебоширы пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Они кричали на людей и пытались спровоцировать на конфликт. Затем еще до приезда полицейских хулиганы скрылись с места происшествия.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Происшествия

В Пензе в автобусе №66 двое парней устроили драку

В Пензе в автобусе №66 двое парней устроили драку
12.05.2017 17:24
Пензенцы подрались в общественном транспорте.
В Пензе на крупном заводе случился пожар

В Пензе на крупном заводе случился пожар

12.05.2017 13:07
В сталелитейном цехе «Пензадизельмаша» утечка масла привела к возгоранию.
Последствия провала асфальта на проспекте Строителей в Пензе запечатлены на видео

Последствия провала асфальта на проспекте Строителей в Пензе запечатлены на видео

12.05.2017 12:21
Появился ролик с места обрушения дорожного полотна на проспекте Строителей.
В Пензе местные жители увидели через окно квартиры труп мужчины

В Пензе местные жители увидели через окно квартиры труп мужчины

11.05.2017 14:36
Жители улицы Володарского увидели мертвого человека через стекло.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 