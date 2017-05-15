В Засечном 23-летнего парня госпитализировали после падения из окна

15 мая 2017 года правоохранителям Пензенского района поступил сигнал, согласно которому в больницу был транспортирован молодой человек с различными травмами.

В пресс-центре областного управления МВД уточнили, что сообщение было получено в понедельник в 01:45. Работники здравоохранения отметили, что полученные 23-летним пациентом телесные повреждения характерны в случае падения с высоты.

Предварительно установлено, что потерпевший при очевидцах выпал из окна собственной квартиры, находящейся в селе Засечное. При этом источник в правоохранительных органах не уточнил, с какого именно этажа упал местный житель.

По данному факту стражами закона организована проверка.