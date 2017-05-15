Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия В Засечном 23-летнего парня госпитализировали после падения из окна

В Засечном 23-летнего парня госпитализировали после падения из окна

15.05.2017 10:43 Новости - Происшествия
Теги:

15 мая 2017 года правоохранителям Пензенского района поступил сигнал, согласно которому в больницу был транспортирован молодой человек с различными травмами.

В Засечном 23-летнего парня госпитализировали после падения из окна (фото: health.pnzreg.ru)

В пресс-центре областного управления МВД уточнили, что сообщение было получено в понедельник в 01:45. Работники здравоохранения отметили, что полученные 23-летним пациентом телесные повреждения характерны в случае падения с высоты.

Предварительно установлено, что потерпевший при очевидцах выпал из окна собственной квартиры, находящейся в селе Засечное. При этом источник в правоохранительных органах не уточнил, с какого именно этажа упал местный житель.

По данному факту стражами закона организована проверка.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Происшествия

В Засечном 23-летнего парня госпитализировали после падения из окна

В Засечном 23-летнего парня госпитализировали после падения из окна
15.05.2017 10:43
В селе Засечное местный житель доставлен в больницу после падения из окна.
В Пензе в автобусе №66 двое парней устроили драку

В Пензе в автобусе №66 двое парней устроили драку

12.05.2017 17:24
Пензенцы подрались в общественном транспорте.
В Пензе на крупном заводе случился пожар

В Пензе на крупном заводе случился пожар

12.05.2017 13:07
В сталелитейном цехе «Пензадизельмаша» утечка масла привела к возгоранию.
Последствия провала асфальта на проспекте Строителей в Пензе запечатлены на видео

Последствия провала асфальта на проспекте Строителей в Пензе запечатлены на видео

12.05.2017 12:21
Появился ролик с места обрушения дорожного полотна на проспекте Строителей.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 