На проспекте Победы в Пензе обвалился асфальт

16 мая 2017 года пензенцы через социальные сети сообщили, что на проспекте Победы на дороге образовалась дыра в результате рухнувшего под землю асфальта.

Из-за случившегося ЧП, как считают местные жители, сегодня вечером возможна пробка. Кроме того, подписчики местных сообществ во ВКонтакте отмечают, что троллейбус, скорее всего, не сможет проехать в микрорайон.

В настоящее время первая полоса автомагистрали огорожена от участников дорожного движения. Рабочие уже приступили к устранению последствий коммунальной аварии.

Напомним, это уже не первое подобное происшествие в Пензе. Так, 11 мая на проспекте Строителей около 5 метров дорожного полотна ушло под землю.