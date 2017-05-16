Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия На проспекте Победы в Пензе обвалился асфальт

На проспекте Победы в Пензе обвалился асфальт

16.05.2017 10:12 Новости - Происшествия
Теги:

16 мая 2017 года пензенцы через социальные сети сообщили, что на проспекте Победы на дороге образовалась дыра в результате рухнувшего под землю асфальта.

На проспекте Победы в Пензе обвалился асфальт (фото: vk.com/penza_live, Виталий Кожевников)

Из-за случившегося ЧП, как считают местные жители, сегодня вечером возможна пробка. Кроме того, подписчики местных сообществ во ВКонтакте отмечают, что троллейбус, скорее всего, не сможет проехать в микрорайон.

На проспекте Победы в Пензе обвалился асфальт (фото: vk.com/podslushano_avto_58)

В настоящее время первая полоса автомагистрали огорожена от участников дорожного движения. Рабочие уже приступили к устранению последствий коммунальной аварии.

На проспекте Победы в Пензе обвалился асфальт (фото: vk.com/podslushano_avto_58, Александр Самохвалов)

Напомним, это уже не первое подобное происшествие в Пензе. Так, 11 мая на проспекте Строителей около 5 метров дорожного полотна ушло под землю.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Происшествия

На проспекте Победы в Пензе обвалился асфальт

На проспекте Победы в Пензе обвалился асфальт
16.05.2017 10:12
В микрорайоне Арбеково часть дороги ушла под землю.
В Засечном 23-летнего парня госпитализировали после падения из окна

В Засечном 23-летнего парня госпитализировали после падения из окна

15.05.2017 10:43
В селе Засечное местный житель доставлен в больницу после падения из окна.
В Пензе в автобусе №66 двое парней устроили драку

В Пензе в автобусе №66 двое парней устроили драку

12.05.2017 17:24
Пензенцы подрались в общественном транспорте.
В Пензе на крупном заводе случился пожар

В Пензе на крупном заводе случился пожар

12.05.2017 13:07
В сталелитейном цехе «Пензадизельмаша» утечка масла привела к возгоранию.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 