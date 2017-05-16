Пензенские спасатели вытащили лося из бетонной ямы

16 мая 2017 года в пресс-центре регионального управления ЖКХ и ГЗН рассказали об операции, связанной с освобождением животного из бетонной ямы.

В областном ведомстве уточнили, что инцидент случился 15 мая примерно в 10 часов утра. Оперативный дежурный ГУ ППСЦ получил от работника охраны сигнал, согласно которому на территории оздоровительного лагеря для детей «Черемушки» лось упал в яму с люком и не может оттуда выбраться.

Далее спасатели отправились в Пензенский район. Прибыв на место, специалисты благодаря специальному инструменту расширили люк ямы. Затем в присутствии егерей, применяя альпинистское снаряжение, достали заблаговременно усыпленное ветеринаром млекопитающее из ямы.

В результате операции парнокопытное не пострадало, и впоследствии было отпущено на свободу в лес.