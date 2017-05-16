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Пенза Лайф Инфо Происшествия Пензенские спасатели вытащили лося из бетонной ямы

Пензенские спасатели вытащили лося из бетонной ямы

16.05.2017 12:16 Новости - Происшествия
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16 мая 2017 года в пресс-центре регионального управления ЖКХ и ГЗН рассказали об операции, связанной с освобождением животного из бетонной ямы.

Пензенские спасатели вытащили лося из бетонной ямы (фото: uprgkh.pnzreg.ru)

В областном ведомстве уточнили, что инцидент случился 15 мая примерно в 10 часов утра. Оперативный дежурный ГУ ППСЦ получил от работника охраны сигнал, согласно которому на территории оздоровительного лагеря для детей «Черемушки» лось упал в яму с люком и не может оттуда выбраться.

Пензенские спасатели вытащили лося из бетонной ямы (фото: uprgkh.pnzreg.ru)

Далее спасатели отправились в Пензенский район. Прибыв на место, специалисты благодаря специальному инструменту расширили люк ямы. Затем в присутствии егерей, применяя альпинистское снаряжение, достали заблаговременно усыпленное ветеринаром млекопитающее из ямы.

Пензенские спасатели вытащили лося из бетонной ямы (фото: uprgkh.pnzreg.ru)

В результате операции парнокопытное не пострадало, и впоследствии было отпущено на свободу в лес.

 

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