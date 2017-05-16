В интернете появилось видео загоревшегося в Бессоновском районе грузовика

16 мая 2017 года в паблике «Типичная Пенза» появился пост, согласно которому в селе Чемодановка произошел пожар.

Как уточнил автор записи Денчик Борисофф, сгорела фура. Видео, приложенное к сообщению, активно обсуждают подписчики группы.

Вместе с тем, факт возгорания большегруза в Чемодановке подтвердили в главном управлении МЧС РФ по Пензенской области.

«Во вторник в 04:38 дежурный получил сигнал о воспламенении автомобиля MAN в Бессоновском районе. На место инцидента были направлены 5 спасателей и 2 единицы спецтранспорта», - заявили в ведомстве.

Невзирая на усилия огнеборцев, пламя уничтожило кабину и тент грузовой машины. По предварительной информации, в результате возгорания пострадавших нет.