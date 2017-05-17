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Пенза Лайф Инфо Происшествия Огнеборцы эвакуировали жителей дома на улице Минской в Пензе

Огнеборцы эвакуировали жителей дома на улице Минской в Пензе

17.05.2017 11:21 Новости - Происшествия
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В Пензе специалисты разбираются в обстоятельствах возгорания, произошедшего 16 мая 2017 года.

Огнеборцы эвакуировали жителей дома на улице Минской в Пензе

«Сообщение о том, что в квартире, расположенной по улице Минская случился пожар, оперативный дежурный получил во вторник в 19:33», - отметили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

На тушение воспламенения были направлены 14 пожарных и 4 спецавтомобиля. Как уточнили в областном управлении, вследствие пожара выгорела комната, площадь которой достигает 20 кв. метров.

Сотрудники МЧС спасли 2 человек из полыхающего жилища, при этом 2 горожан пострадали. Помимо того, были эвакуированы 10 жильцов.

Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

 

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