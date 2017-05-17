В Пензенской области разбился самолет: пилот скончался

17 мая 2017 года примерно в 10:40 в Земетчинском районе произошла авиакатастрофа.

В пресс-центре Приволжской транспортной прокуратуры уточнили, что авиасудно марки Х-32 «Бекас», выполнявшее на полях сельскохозяйственные работы, упало рядом с селом Матчерка. В результате падения воздушной техники погиб летчик – гражданин 1956 г.р.

Для ликвидации последствий аварии от ГУ МЧС были привлечены 3 спасателя и единица спецтранспорта.

По предварительной информации, легкомоторный самолет зацепил высоковольтные провода, вследствие чего и случилось падение.

На место происшествия направились региональный транспортный прокурор и следственная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.