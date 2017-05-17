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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензенской области разбился самолет: пилот скончался

В Пензенской области разбился самолет: пилот скончался

17.05.2017 13:48 Новости - Происшествия

17 мая 2017 года примерно в 10:40 в Земетчинском районе произошла авиакатастрофа.

В Земетчинском районе упал самолет (фото: 58.mchs.gov.ru)

В пресс-центре Приволжской транспортной прокуратуры уточнили, что авиасудно марки Х-32 «Бекас», выполнявшее на полях сельскохозяйственные работы, упало рядом с селом Матчерка. В результате падения воздушной техники погиб летчик – гражданин 1956 г.р.

Для ликвидации последствий аварии от ГУ МЧС были привлечены 3 спасателя и единица спецтранспорта.

По предварительной информации, легкомоторный самолет зацепил высоковольтные провода, вследствие чего и случилось падение.

На место происшествия направились региональный транспортный прокурор и следственная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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