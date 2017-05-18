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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе спасатели помогли двум молодым матерям

В Пензе спасатели помогли двум молодым матерям

18.05.2017 13:41 Новости - Происшествия
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17 мая 2017 года в ГУ ППСЦ за помощью обратились 2 местные жительницы.

В Пензе спасатели помогли двум молодым матерям (фото: pozhar.pnzreg.ru)

В 09:40 дежурному поступил звонок от горожанки, сообщившей, что ее ребенок изнутри квартиры закрыл дверь на щеколду и остался один.

Прибыв на ул. Ладожскую, специалисты посредством слесарного оборудования вскрыли дверь и запустили взволнованную маму внутрь. Как оказалось, в жилище была включена газовая плита. Ее отключили, ребенок не пострадал.

В этот же день помощь также понадобилась матери 2-летнего малыша, оказавшейся запертой на балконе. О случившемся в ГУ ППСЦ сообщил в 18:45 свидетель инцидента.

Очевидец поведал, что с балкона 8 этажа по ул. Терновского слышны крики о помощи. На место происшествия прибыли спасатели и полицейские. В результате была вскрыта входная дверь жилища и балконная. Обошлось без потерпевших.

 

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