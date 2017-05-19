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Пенза Лайф Инфо Происшествия На остановке «Центральный рынок» в Пензе при свидетелях умер мужчина

На остановке «Центральный рынок» в Пензе при свидетелях умер мужчина

19.05.2017 16:21 Новости - Происшествия
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19 мая 2017 года в Пензе был найден труп человека.

В Пензе возле остановки обнаружено тело человека (фото: vk.com/penza_live, Алексей Цыбаев)

По предварительным данным, тело гражданина нашли на остановке «Центральный рынок».

В пресс-центре регионального управления МВД сообщили, что усопшим оказался пенсионер 1943 г.р. При этом смерть, предположительно, наступила по естественным причинам.

В Пензе возле остановки обнаружено тело человека (фото: vk.com/penza_live, Алексей Цыбаев)

Местные жители сообщают, что пожилой мужчина умер при свидетелях. Ему внезапно стало плохо, однако помочь пострадавшему не успели. Из слов свидетелей следует, что на месте происшествия работали люди в погонах и сотрудники здравоохранения.

По данному факту совершается проверка.

 

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