На остановке «Центральный рынок» в Пензе при свидетелях умер мужчина

19 мая 2017 года в Пензе был найден труп человека.

По предварительным данным, тело гражданина нашли на остановке «Центральный рынок».

В пресс-центре регионального управления МВД сообщили, что усопшим оказался пенсионер 1943 г.р. При этом смерть, предположительно, наступила по естественным причинам.

Местные жители сообщают, что пожилой мужчина умер при свидетелях. Ему внезапно стало плохо, однако помочь пострадавшему не успели. Из слов свидетелей следует, что на месте происшествия работали люди в погонах и сотрудники здравоохранения.

По данному факту совершается проверка.