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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пачелмском районе пожар в кирпичном доме унес жизнь мужчины

В Пачелмском районе пожар в кирпичном доме унес жизнь мужчины

20.05.2017 11:51 Новости - Происшествия
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19 мая 2017 года в одном из районов Пензенской области случилось возгорание в частном строении.

В Пачелмском районе пожар в кирпичном доме унес жизнь мужчины

В пресс-центре регионального ГУ МЧС уточнили, что инцидент произошел в пятницу в 22:28 в селе Калиновка по улице Калинина.

На место происшествия отправились 7 спасателей на 3 спецмашинах. В результате пожара сгорела крыша и выгорело внутри построенного из кирпича дома с деревянной пристройкой.

Занимаясь устранением последствий воспламенения, работники МЧС обнаружили труп человека. По имеющимся сведениям, личность усопшего установлена – это мужчина 1965 г.р.

Причину возгорания установят специалисты. По факту случившегося проводится проверка.

 

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