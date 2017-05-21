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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе разыскиваются Ирина Теряева и ее дочь Вероника

В Пензе разыскиваются Ирина Теряева и ее дочь Вероника

21.05.2017 09:15 Новости - Происшествия
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20 мая 2017 года в сообществе «Лиза Алерт Пенза» в ВК опубликовали пост, согласно которому исчезли Теряевы Ирина и Вероника.

В Пензе разыскиваются Ирина Теряева и ее дочь Вероника

Добровольцы уточнили, что пропавшие последний раз связывались с родственниками 17 мая. С этого момента их местонахождение считается неустановленным.

Приметы 32-летней Ирины Игоревны: рост 170 см, плотная комплекция, волосы темные, глаза серые. На ней были темные штаны и черная куртка из кожзама.

Приметы 4-летней Вероники Николаевны: рост 104 см, обычное телосложение, волосы светлые, глаза голубые. Волонтеры отмечают, что ребенок прихрамывает. Девочка была одета в красную болоньевую куртку и белую вязаную шапку.

Если кто-нибудь знает, где могут находиться разыскиваемые, просьба позвонить по одному из этих номеров: 8 (800) 700 5452 или 02.

 

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