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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Бессоновском районе при пожаре погибли 3 человека

В Бессоновском районе при пожаре погибли 3 человека

22.05.2017 11:52 Новости - Происшествия
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22 мая 2017 года в селе Сосновка на улице Центральная воспламенился построенный из дерева дом и надворные постройки.

В Бессоновском районе при пожаре погибли 3 человека (фото: архив 58.mchs.gov.ru)

В пресс-центре регионального ГУ МЧС отметили, что на устранение последствий возгорания, произошедшего, по уточненным данным, в понедельник в 02:35, были отправлены 8 пожарных и 4 единицы спецтехники.

В результате пожара погибли мужчины 1959, 1973 и 1975 г.р. Кроме того, представители областного управления назвали основные версии произошедшего. В частности, воспламенение могло возникнуть вследствие нарушений при использовании газовой техники либо по причине неосторожности при курении.

По данному факту компетентными лицами устроена проверка.

 

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