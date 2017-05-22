В Бессоновском районе при пожаре погибли 3 человека

22 мая 2017 года в селе Сосновка на улице Центральная воспламенился построенный из дерева дом и надворные постройки.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС отметили, что на устранение последствий возгорания, произошедшего, по уточненным данным, в понедельник в 02:35, были отправлены 8 пожарных и 4 единицы спецтехники.

В результате пожара погибли мужчины 1959, 1973 и 1975 г.р. Кроме того, представители областного управления назвали основные версии произошедшего. В частности, воспламенение могло возникнуть вследствие нарушений при использовании газовой техники либо по причине неосторожности при курении.

По данному факту компетентными лицами устроена проверка.