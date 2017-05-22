Полыхающие надворные постройки в центре Пензы запечатлены на видео

21 мая 2017 года в Пензе на улице Путевой, неподалеку от улицы Каракозова, случился пожар.

В пресс-центре областного ГУ МЧС уточнили, что инцидент произошел в воскресенье в 17:28. Оперативному дежурному сообщили, что в районе станции Пенза-IV горят надворные постройки. На место происшествия были незамедлительно отправлены 16 огнеборцев.

В региональном управлении добавили, что для устранения последствий возгорания были привлечены 5 единиц спецтранспорта. Невзирая на усилия пожарных, огонь уничтожил надворные постройки. Помимо этого, обгорела стена построенного из дерева дома.

Истинную причину воспламенения предстоит установить экспертам.