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Пенза Лайф Инфо Происшествия Полыхающие надворные постройки в центре Пензы запечатлены на видео

Полыхающие надворные постройки в центре Пензы запечатлены на видео

22.05.2017 12:56 Новости - Происшествия
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21 мая 2017 года в Пензе на улице Путевой, неподалеку от улицы Каракозова, случился пожар.

Пожар на улице Путевой в Пензе

В пресс-центре областного ГУ МЧС уточнили, что инцидент произошел в воскресенье в 17:28. Оперативному дежурному сообщили, что в районе станции Пенза-IV горят надворные постройки. На место происшествия были незамедлительно отправлены 16 огнеборцев.

В региональном управлении добавили, что для устранения последствий возгорания были привлечены 5 единиц спецтранспорта. Невзирая на усилия пожарных, огонь уничтожил надворные постройки. Помимо этого, обгорела стена построенного из дерева дома.

Истинную причину воспламенения предстоит установить экспертам.

 

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Происшествия

Полыхающие надворные постройки в центре Пензы запечатлены на видео

Полыхающие надворные постройки в центре Пензы запечатлены на видео
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