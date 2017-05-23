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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе спасатели отбуксировали к берегу дрейфующую лодку с неподвижным человеком

В Пензе спасатели отбуксировали к берегу дрейфующую лодку с неподвижным человеком

23.05.2017 13:13 Новости - Происшествия
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20 мая 2017 года в 16:50 в ГУ ППСЦ от дежурного службы «01» поступил сигнал о чрезвычайном происшествии.

В Пензе спасатели отбуксировали к берегу дрейфующую лодку с неподвижным человеком (фото: pozhar.pnzreg.ru)

Диспетчер, основываясь на словах свидетеля, сообщил работнику поисково-спасательного ведомства, что по р. Старая Сура плавает надувная лодка с лежащим человеком, не реагирующим на звуковые сигналы.

Спасатели прибыли на место инцидента, на своей лодке подплыли к дрейфующей, отбуксировали ее к берегу и вытащили на сушу.

Впоследствии оказалось, что находившийся в лодке гражданин крепко спал. От медпомощи он отказался. Дальнейшее разбирательство проводят полицейские.

 

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