В Пензе спасатели отбуксировали к берегу дрейфующую лодку с неподвижным человеком

20 мая 2017 года в 16:50 в ГУ ППСЦ от дежурного службы «01» поступил сигнал о чрезвычайном происшествии.

Диспетчер, основываясь на словах свидетеля, сообщил работнику поисково-спасательного ведомства, что по р. Старая Сура плавает надувная лодка с лежащим человеком, не реагирующим на звуковые сигналы.

Спасатели прибыли на место инцидента, на своей лодке подплыли к дрейфующей, отбуксировали ее к берегу и вытащили на сушу.

Впоследствии оказалось, что находившийся в лодке гражданин крепко спал. От медпомощи он отказался. Дальнейшее разбирательство проводят полицейские.