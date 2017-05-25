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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе в Олимпийском парке повесился мужчина

В Пензе в Олимпийском парке повесился мужчина

25.05.2017 10:54 Новости - Происшествия
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25 мая 2017 года на территории Олимпийского парка в Пензе обнаружен повешенным человек.

В Пензе в Олимпийском парке повесился мужчина (фото: 58.мвд.рф)

В соответствии с сообщением, которое поступило из правоохранительных органов, известие о происшествии блюстители порядка получили в четверг приблизительно в 05:00.

Прибывшие на место инцидента стражи закона принялись разбираться в случившемся. В скором времени они смогли определить личность покойного – это местный житель 1948 года рождения.

В пресс-центре управления МВД по Пензенскому региону добавили, что проверку по этому факту станут осуществлять сотрудники областного Следственного управления Следственного комитета РФ.

 

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