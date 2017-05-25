В Пензе в Олимпийском парке повесился мужчина

25 мая 2017 года на территории Олимпийского парка в Пензе обнаружен повешенным человек.

В соответствии с сообщением, которое поступило из правоохранительных органов, известие о происшествии блюстители порядка получили в четверг приблизительно в 05:00.

Прибывшие на место инцидента стражи закона принялись разбираться в случившемся. В скором времени они смогли определить личность покойного – это местный житель 1948 года рождения.

В пресс-центре управления МВД по Пензенскому региону добавили, что проверку по этому факту станут осуществлять сотрудники областного Следственного управления Следственного комитета РФ.