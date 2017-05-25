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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе 25 мая на нескольких улицах могут отключить воду

В Пензе 25 мая на нескольких улицах могут отключить воду

25.05.2017 11:58 Новости - Происшествия
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25 мая 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на некоторых улицах в связи с выполнением ремонтных работ.

Отключение воды в Пензе

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: Собинова, 5; Электрический проезд, 8; Чаадаева, 111, 113, (ЦТП-148); Кирова (участок от Лермонтова до Кураева); Белинского; часть Лермонтова; частный сектор на Замойского.

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.

 

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