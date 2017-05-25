В Пензе 25 мая на нескольких улицах могут отключить воду

25 мая 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на некоторых улицах в связи с выполнением ремонтных работ.

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: Собинова, 5; Электрический проезд, 8; Чаадаева, 111, 113, (ЦТП-148); Кирова (участок от Лермонтова до Кураева); Белинского; часть Лермонтова; частный сектор на Замойского.

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.