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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензенской области двух женщин нашли повешенными

В Пензенской области двух женщин нашли повешенными

26.05.2017 11:13 Новости - Происшествия
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25 мая 2017 года на территории Пензенского региона обнаружены трупы 2 женщин.

В Пензенской области двух женщин нашли повешенными

Первый инцидент произошел в Каменке. В это село прибыли блюстители порядка после того, как в 19:10 получили сообщение о найденной в сарае рядом с домом повешенной гражданки 1967 г.р. По предварительной информации, женщина скончалась за 2 часа до приезда оперативников.

Тело усопшей транспортировано в морг, материалы дела переданы в СУ СК РФ по Пензенской области.

Вторая трагедия случилась в Городище. Сообщение о том, что в сарае около дома повесилась пенсионерка 1937 г.р., правоохранители получили в 14:45, то есть спустя 30 минут после того, как старушка умерла.

Проверка по данному факту также устроена работниками Следкома.

 

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