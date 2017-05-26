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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе ведутся поиски 55-летнего Саита Пономарева

В Пензе ведутся поиски 55-летнего Саита Пономарева

26.05.2017 16:11 Новости - Происшествия
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25 мая 2017 года в группе «Лиза Алерт Пенза» в ВК была опубликована запись, в соответствии с которой исчез Пономарев Саит Джавдятович.

Исчезнувший Пономарев Саит Джавдятович

По имеющейся информации, поиском 55-летнего мужчины занимаются и волонтеры, и сотрудники регионального УМВД. В управлении уточнили, что гражданин пропал 9 мая этого года в Пензе.

Основные приметы разыскиваемого: рост 170 см, худощавая комплекция, темные волосы, карие глаза. Пензенские добровольцы отметили, что в день исчезновения Саит был одет в рубашку с карманом на груди, черную куртку на молнии, спортивные штаны, темную обувь и кепку.

Если кто-либо знает, где может находиться исчезнувший, просьба сообщить об этом по одному из предложенных телефонов: 02 или 8 (800) 700-54-52.

 

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