Пропавшие без вести Ирина и Вероника Теряевы найдены живыми

26 мая 2017 года в паблике «Лиза Алерт Пенза» в ВК появилось сообщение о том, что разыскиваемые мать с дочерью обнаружены живыми.

Работники СУ СК РФ по Пензенской области подтвердили, что местонахождение исчезнувших 32-летней женщины и ее 4-летнего ребенка установлено.

«По предварительной информации, гражданка и ее дочь пребывали у знакомых в Калужской области. Против них, по имеющимся данным, не совершались противоправные действия», - отметили в региональном Следкоме.

Теперь компетентным лицам предстоит определить, почему женщина не сказала родственникам, куда уехала и по какой причине так долго не выходила на связь.

Напомним, Ирина и Вероника пропали 17 мая, их искали добровольцы, полицейские и следователи.