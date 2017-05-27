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Пенза Лайф Инфо Происшествия Пропавшие без вести Ирина и Вероника Теряевы найдены живыми

Пропавшие без вести Ирина и Вероника Теряевы найдены живыми

27.05.2017 09:37 Новости - Происшествия
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26 мая 2017 года в паблике «Лиза Алерт Пенза» в ВК появилось сообщение о том, что разыскиваемые мать с дочерью обнаружены живыми.

Пропавшие без вести Ирина и Вероника Теряевы найдены живыми (фото: vk.com/la_penza)

Работники СУ СК РФ по Пензенской области подтвердили, что местонахождение исчезнувших 32-летней женщины и ее 4-летнего ребенка установлено.

«По предварительной информации, гражданка и ее дочь пребывали у знакомых в Калужской области. Против них, по имеющимся данным, не совершались противоправные действия», - отметили в региональном Следкоме.

Теперь компетентным лицам предстоит определить, почему женщина не сказала родственникам, куда уехала и по какой причине так долго не выходила на связь.

Напомним, Ирина и Вероника пропали 17 мая, их искали добровольцы, полицейские и следователи.

 

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