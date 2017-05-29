Пензенские спасатели нашли потерявшихся на Сурском водохранилище рыбаков

29 мая 2017 года в пресс-центре ГУ ППСЦ рассказали о спасении рыбаков, которые потерялись на Сурском водохранилище.

В управлении уточнили, что происшествие случилось 28 мая. Дежурный в 12:15 получил сигнал, согласно которому двое рыбаков вышли на надувной лодке в Сурское водохранилище и длительное время не возвращаются обратно, при этом связаться с ними нельзя.

Спасатели на моторной лодке отправились искать потерявшихся людей. Дрейфующая лодка с рыбаками была обнаружена около Алфёровки. У потерпевших вышел из строя лодочный двигатель, а весел у них не было.

Работники ГУ ППСЦ пересадили пострадавших в свою лодку, их судно взяли на буксир и транспортировали к месту их стоянки. Другая помощь рыбакам не понадобилась.