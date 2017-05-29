Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия Пензенские спасатели нашли потерявшихся на Сурском водохранилище рыбаков

Пензенские спасатели нашли потерявшихся на Сурском водохранилище рыбаков

29.05.2017 11:16 Новости - Происшествия
Теги:

29 мая 2017 года в пресс-центре ГУ ППСЦ рассказали о спасении рыбаков, которые потерялись на Сурском водохранилище.

Пензенские спасатели нашли потерявшихся на Сурском водохранилище рыбаков (фото: pozhar.pnzreg.ru)

В управлении уточнили, что происшествие случилось 28 мая. Дежурный в 12:15 получил сигнал, согласно которому двое рыбаков вышли на надувной лодке в Сурское водохранилище и длительное время не возвращаются обратно, при этом связаться с ними нельзя.

Спасатели на моторной лодке отправились искать потерявшихся людей. Дрейфующая лодка с рыбаками была обнаружена около Алфёровки. У потерпевших вышел из строя лодочный двигатель, а весел у них не было.

Работники ГУ ППСЦ пересадили пострадавших в свою лодку, их судно взяли на буксир и транспортировали к месту их стоянки. Другая помощь рыбакам не понадобилась.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Происшествия

Пензенские спасатели нашли потерявшихся на Сурском водохранилище рыбаков

Пензенские спасатели нашли потерявшихся на Сурском водохранилище рыбаков
29.05.2017 11:16
Сотрудники ГУ ППСЦ оказали помощь рыбакам на Сурском водохранилище.
Пропавшие без вести Ирина и Вероника Теряевы найдены живыми

Пропавшие без вести Ирина и Вероника Теряевы найдены живыми

27.05.2017 09:37
Исчезнувшие женщина и ее дочь находились у знакомых в Калужской области.
В Пензе ведутся поиски 55-летнего Саита Пономарева

В Пензе ведутся поиски 55-летнего Саита Пономарева

26.05.2017 16:11
В Пензенской области разыскивается Пономарев Саит Джавдятович.
В Пензенской области двух женщин нашли повешенными

В Пензенской области двух женщин нашли повешенными

26.05.2017 11:13
В Каменке и Городище найдены тела двух гражданок.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 