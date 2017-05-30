В Башмаковском районе в сторожевой будке найден труп охранника

29 мая 2017 года полицейские Башмаковского района получили сигнал об обнаружении мертвого человека.

В пресс-центре управления МВД уточнили, что сообщение об инциденте было получено в понедельник в 08:45. Позвонивший рассказал дежурному, что в сторожевой будке, находящейся в поле в 12 км от с. Липовка, найдено тело 54-летнего охранника.

На место происшествия отправились стражи закона. Осматривая тело погибшего, они не выявили на нем следов насильственной смерти.

Как предполагают специалисты, мужчина мог отравиться угарным газом от функционирующей в будке горелки. Точную причину смерти еще предстоит определить экспертам.

«Проверку по этому факту совершают работники СУ СК РФ по Пензенскому региону», - добавили представители областного УМВД.