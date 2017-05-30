Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия В Башмаковском районе в сторожевой будке найден труп охранника

В Башмаковском районе в сторожевой будке найден труп охранника

30.05.2017 12:04 Новости - Происшествия
Теги:

29 мая 2017 года полицейские Башмаковского района получили сигнал об обнаружении мертвого человека.

В Башмаковском районе в сторожевой будке найден труп охранника (фото: 58.мвд.рф)

В пресс-центре управления МВД уточнили, что сообщение об инциденте было получено в понедельник в 08:45. Позвонивший рассказал дежурному, что в сторожевой будке, находящейся в поле в 12 км от с. Липовка, найдено тело 54-летнего охранника.

На место происшествия отправились стражи закона. Осматривая тело погибшего, они не выявили на нем следов насильственной смерти.

Как предполагают специалисты, мужчина мог отравиться угарным газом от функционирующей в будке горелки. Точную причину смерти еще предстоит определить экспертам.

«Проверку по этому факту совершают работники СУ СК РФ по Пензенскому региону», - добавили представители областного УМВД.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Происшествия

В Башмаковском районе в сторожевой будке найден труп охранника

В Башмаковском районе в сторожевой будке найден труп охранника
30.05.2017 12:04
В Липовке обнаружено тело 54-летнего мужчины.
30 мая в Пензе могут отключить воду на некоторых улицах

30 мая в Пензе могут отключить воду на некоторых улицах

30.05.2017 11:20
Узнайте, где в Пензе ограничили водоснабжение 30 мая 2017 года и когда его возобновят.
Пензенские спасатели нашли потерявшихся на Сурском водохранилище рыбаков

Пензенские спасатели нашли потерявшихся на Сурском водохранилище рыбаков

29.05.2017 11:16
Сотрудники ГУ ППСЦ оказали помощь рыбакам на Сурском водохранилище.
Пропавшие без вести Ирина и Вероника Теряевы найдены живыми

Пропавшие без вести Ирина и Вероника Теряевы найдены живыми

27.05.2017 09:37
Исчезнувшие женщина и ее дочь находились у знакомых в Калужской области.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 