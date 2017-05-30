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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе злоумышленники облили краской 17 автомобилей «Яндекс.Такси»

В Пензе злоумышленники облили краской 17 автомобилей «Яндекс.Такси»

30.05.2017 14:46 Новости - Происшествия
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В ночь на 30 мая 2017 года неизвестные совершили акт вандализма в отношении 17 машин «Яндекс.Такси», которое начало функционировать в Пензе.

В Пензе злоумышленники облили краской 17 автомобилей «Яндекс.Такси» (фото: vk.com/protaxipenza)

В пресс-центре «Яндекс.Такси» сообщили, что хорошо осведомлены о ситуации в областном центре и уже приступили к оказанию помощи пострадавшим таксопаркам. Потери партнеров «Яндекс.Такси» от неконкурентных действий будут минимизированы.

Стоит отметить, что пензенский таксопарк-партнер «Яндекс.Такси» обратился в полицию в связи со случившемся происшествием.

В Пензе злоумышленники облили краской 17 автомобилей «Яндекс.Такси» (фото: vk.com/protaxipenza)

В пресс-службе областного УМВД отметили, что сигнал об инциденте люди в погонах получили в 6:20. Транспортные средства марки Datsun были припаркованы на стоянке, расположенной на ул. Большой Арбековской.

«Краска отмылась, так как была аэрозольной», - добавили в управлении.

По данному факту проводится проверка.

 

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Происшествия

В Пензе злоумышленники облили краской 17 автомобилей «Яндекс.Такси»

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