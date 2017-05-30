В Пензе злоумышленники облили краской 17 автомобилей «Яндекс.Такси»

В ночь на 30 мая 2017 года неизвестные совершили акт вандализма в отношении 17 машин «Яндекс.Такси», которое начало функционировать в Пензе.

В пресс-центре «Яндекс.Такси» сообщили, что хорошо осведомлены о ситуации в областном центре и уже приступили к оказанию помощи пострадавшим таксопаркам. Потери партнеров «Яндекс.Такси» от неконкурентных действий будут минимизированы.

Стоит отметить, что пензенский таксопарк-партнер «Яндекс.Такси» обратился в полицию в связи со случившемся происшествием.

В пресс-службе областного УМВД отметили, что сигнал об инциденте люди в погонах получили в 6:20. Транспортные средства марки Datsun были припаркованы на стоянке, расположенной на ул. Большой Арбековской.

«Краска отмылась, так как была аэрозольной», - добавили в управлении.

По данному факту проводится проверка.