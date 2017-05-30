В Саранске во время урагана на пензенца упало дерево

29 мая 2017 года житель Пензы, пребывавший в Саранске, получил телесные повреждения от разгула стихии.

«Пострадал гражданин 1968 г.р., местом проживания которого является Пенза. Вследствие падения дерева мужчина получил травмы. В частности, у него диагностированы перелом ребер и ушиб ноги. Ему оказали квалифицированную помощь. В данный момент пензенца выписали из медицинского заведения», - заявили в пресс-центре ГУ МЧС по Республике Мордовия.

Напомним, в Саранске порывы ветра составили 15 метров в секунду, несколько деревьев были повалены, неоднократно отключалось электроснабжение.