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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Саранске во время урагана на пензенца упало дерево

В Саранске во время урагана на пензенца упало дерево

30.05.2017 16:55 Новости - Происшествия
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29 мая 2017 года житель Пензы, пребывавший в Саранске, получил телесные повреждения от разгула стихии.

В Саранске во время урагана на пензенца упало дерево (фото: 13.mchs.gov.ru)

«Пострадал гражданин 1968 г.р., местом проживания которого является Пенза. Вследствие падения дерева мужчина получил травмы. В частности, у него диагностированы перелом ребер и ушиб ноги. Ему оказали квалифицированную помощь. В данный момент пензенца выписали из медицинского заведения», - заявили в пресс-центре ГУ МЧС по Республике Мордовия.

Напомним, в Саранске порывы ветра составили 15 метров в секунду, несколько деревьев были повалены, неоднократно отключалось электроснабжение.

 

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