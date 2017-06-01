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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе на улице Ладожской найдено тело 65-летнего мужчины

В Пензе на улице Ладожской найдено тело 65-летнего мужчины

01.06.2017 10:58 Новости - Происшествия
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31 мая 2017 года в доме, расположенном на улице Ладожской, был обнаружен труп человека.

В Пензе на улице Ладожской найдено тело 65-летнего мужчины (фото: 58.мвд.рф)

В региональном УМВД отметили, что сообщение о происшествии дежурный получил в среду в 4:25. Приехавшие на место инцидента полицейские установили личность усопшего – это пенсионер 1951 г.р.

При осмотре тела мужчины блюстители порядка не нашли на нем следов насильственной смерти.

«Гражданин скончался приблизительно за 2 часа до его обнаружения. Согласно предварительным сведениям, он злоупотреблял алкогольными напитками», - заявили в пресс-центре областного управления.

Проверку по данному факту предстоит осуществить сотрудникам СУ СК России по Пензенскому региону.

 

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Происшествия

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