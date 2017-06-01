В Пензе на улице Ладожской найдено тело 65-летнего мужчины

31 мая 2017 года в доме, расположенном на улице Ладожской, был обнаружен труп человека.

В региональном УМВД отметили, что сообщение о происшествии дежурный получил в среду в 4:25. Приехавшие на место инцидента полицейские установили личность усопшего – это пенсионер 1951 г.р.

При осмотре тела мужчины блюстители порядка не нашли на нем следов насильственной смерти.

«Гражданин скончался приблизительно за 2 часа до его обнаружения. Согласно предварительным сведениям, он злоупотреблял алкогольными напитками», - заявили в пресс-центре областного управления.

Проверку по данному факту предстоит осуществить сотрудникам СУ СК России по Пензенскому региону.