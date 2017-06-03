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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Мокшанском районе 2-летняя девочка получила ожоги 40% тела

В Мокшанском районе 2-летняя девочка получила ожоги 40% тела

03.06.2017 17:22 Новости - Происшествия
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В Пензенской области правоохранители выполняют доследственную проверку по факту получения 2-летним ребенком термических ожогов.

В Мокшанском районе 2-летняя девочка получила ожоги 40% тела (фото: penza.sledcom.ru)

В пресс-центре регионального СУ СК РФ уточнили, что в медицинское учреждение потерпевшую привезли 1 июня 2017 года.

Из слов родителей следует, что происшествие случилось на кухне, когда девочка была без присмотра. Она залезла на стул, приблизилась к мойке и открыла подключенный к бойлеру кран с горячей водой.

Врачи диагностировали у пострадавшей ожоги примерно 40% тела.

«Сейчас определяются все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», - отметили в Следкоме.

 

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