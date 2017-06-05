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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе 5 июня на нескольких улицах и проездах могут отключить воду

В Пензе 5 июня на нескольких улицах и проездах могут отключить воду

05.06.2017 09:50 Новости - Происшествия
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5 июня 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на некоторых улицах и проездах в связи с выполнением ремонтных работ.

Отключение воды в Пензе

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: 2-я Офицерская ул. (часть); 4-й Мебельный пр-д; 2-й Севастопольский пр-д; Пограничная ул.; ЦТП №135; ул. Суворова, 151, 157, 169, 169а.

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.

 

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