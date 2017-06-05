В Пензе 5 июня на нескольких улицах и проездах могут отключить воду

5 июня 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на некоторых улицах и проездах в связи с выполнением ремонтных работ.

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: 2-я Офицерская ул. (часть); 4-й Мебельный пр-д; 2-й Севастопольский пр-д; Пограничная ул.; ЦТП №135; ул. Суворова, 151, 157, 169, 169а.

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.