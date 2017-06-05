В Неверкино полыхающее здание тушили 15 огнеборцев

4 июня 2017 года в селе Неверкино загорелось строение, внутри которого, по предварительной информации, находятся аптека, ресторан и магазины.

В пресс-центре ГУ МЧС сообщили, что сигнал о происшествии оперативный дежурный получил в воскресенье в 15:15. Позвонивший рассказал, что на улице Куйбышева горит кровля кирпичного сооружения.

На место инцидента на 7 спецавтомобилях приехали 15 пожарных. Невзирая на усилия работников ведомства, огонь уничтожил крышу возведения.

В село также прибыли специалисты Госпожнадзора для установления точной причины возгорания. Некоторые очевидцы отметили, что незадолго до воспламенения около здания проводились сварочные работы. Могли ли они привести к пожару, будет известно после того, как специалисты осуществят проверку.