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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Неверкино полыхающее здание тушили 15 огнеборцев

В Неверкино полыхающее здание тушили 15 огнеборцев

05.06.2017 10:53 Новости - Происшествия
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4 июня 2017 года в селе Неверкино загорелось строение, внутри которого, по предварительной информации, находятся аптека, ресторан и магазины.

Пожар в селе Неверкино по улице Куйбышева (фото: Людмила Сашина)

В пресс-центре ГУ МЧС сообщили, что сигнал о происшествии оперативный дежурный получил в воскресенье в 15:15. Позвонивший рассказал, что на улице Куйбышева горит кровля кирпичного сооружения.

На место инцидента на 7 спецавтомобилях приехали 15 пожарных. Невзирая на усилия работников ведомства, огонь уничтожил крышу возведения.

Пожар в селе Неверкино по улице Куйбышева (фото: vk.com/penza_live, Наталия Волынщикова)

В село также прибыли специалисты Госпожнадзора для установления точной причины возгорания. Некоторые очевидцы отметили, что незадолго до воспламенения около здания проводились сварочные работы. Могли ли они привести к пожару, будет известно после того, как специалисты осуществят проверку.

 

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