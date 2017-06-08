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Пенза Лайф Инфо Происшествия На улице Титова в Пензе сгорел УАЗ

На улице Титова в Пензе сгорел УАЗ

08.06.2017 15:51 Новости - Происшествия
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8 июня 2017 года на территории Пензы сгорел автомобиль марки УАЗ.

Пожар на улице Титова в Пензе (фото: vk.com/penza_live, Вадим Кисилев)

«Сообщение о чрезвычайном происшествии оперативный дежурный получил в четверг в 10:19. Позвонивший рассказал, что на улице Титова загорелась машина. Туда безотлагательно были направлены 4 огнеборцев. Помимо этого, для устранения последствий пожара привлекалась специальная машина», - уточнили в пресс-центре областного ГУ МЧС.

Пожар на улице Титова в Пензе (фото: vk.com/penza_live, Данил Арефьев)

В региональном управлении отметили, что в результате возгорания УАЗ сгорел. В настоящее время специалисты занимаются установлением причины, которая послужила возникновению пожара.

 

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