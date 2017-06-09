На Светлой поляне в сгоревшем автомобиле погиб 11-летний мальчик

8 июня 2017 года в зоне отдыха Светлая Поляна возле р. Вядь случилась трагедия.

Предварительно установлено, что 51-летний житель Бессоновского района поехал с двумя внуками на рыбалку. Пока гражданин с одним из мальчиков доставал вещи и надувал лодку, второй пребывал в салоне ВАЗ-2107, который был припаркован у берега.

Внезапно машина воспламенилась и 11-летний ребенок, находившийся в ней, погиб. Прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили пожар.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС уточнили, что сообщение о ЧП на пульт оперативного дежурного поступило в четверг в 19:56.

В УМВД по Пензенской области подтвердили гибель мальчика. По данному факту организована проверка.