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Пенза Лайф Инфо Происшествия На Светлой поляне в сгоревшем автомобиле погиб 11-летний мальчик

На Светлой поляне в сгоревшем автомобиле погиб 11-летний мальчик

09.06.2017 10:17 Новости - Происшествия
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8 июня 2017 года в зоне отдыха Светлая Поляна возле р. Вядь случилась трагедия.

На Светлой поляне в сгоревшем автомобиле погиб 11-летний мальчик (фото: 58.mchs.gov.ru)

Предварительно установлено, что 51-летний житель Бессоновского района поехал с двумя внуками на рыбалку. Пока гражданин с одним из мальчиков доставал вещи и надувал лодку, второй пребывал в салоне ВАЗ-2107, который был припаркован у берега.

Внезапно машина воспламенилась и 11-летний ребенок, находившийся в ней, погиб. Прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили пожар.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС уточнили, что сообщение о ЧП на пульт оперативного дежурного поступило в четверг в 19:56.

В УМВД по Пензенской области подтвердили гибель мальчика. По данному факту организована проверка.

 

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