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Пенза Лайф Инфо Происшествия Появились подробности гибели 11-летнего мальчика у реки Вядь

Появились подробности гибели 11-летнего мальчика у реки Вядь

09.06.2017 13:25 Новости - Происшествия
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9 июня 2017 года в пресс-центре СУ СК РФ по Пензенской области рассказали некоторые детали происшествия, случившегося вечером 8 июня.

Появились подробности гибели 11-летнего мальчика у реки Вядь (фото: 58.mchs.gov.ru)

В Следкоме отметили, что 60-летний житель Бессоновского района вместе с двумя внуками поехал к реке Вядь. Надув лодку, он с одним мальчиком отплыл от берега, а второй остался в машине, стоящей возле водоема. По невыясненной на данный момент причине ВАЗ-2107 загорелся.

По неподтвержденной информации, ребенок в момент возгорания спал. Салон заполнился дымом и мальчик задохнулся. Дедушка и брат слишком поздно увидели, что автомобиль горит, и уже ни чем не могли помочь родственнику.

В СУ СК РФ добавили, что обгоревшая легковушка изъята, назначено пожарно-техническое исследование. По факту гибели несовершеннолетнего открыто уголовное производство.

 

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