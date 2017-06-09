Появились подробности гибели 11-летнего мальчика у реки Вядь

9 июня 2017 года в пресс-центре СУ СК РФ по Пензенской области рассказали некоторые детали происшествия, случившегося вечером 8 июня.

В Следкоме отметили, что 60-летний житель Бессоновского района вместе с двумя внуками поехал к реке Вядь. Надув лодку, он с одним мальчиком отплыл от берега, а второй остался в машине, стоящей возле водоема. По невыясненной на данный момент причине ВАЗ-2107 загорелся.

По неподтвержденной информации, ребенок в момент возгорания спал. Салон заполнился дымом и мальчик задохнулся. Дедушка и брат слишком поздно увидели, что автомобиль горит, и уже ни чем не могли помочь родственнику.

В СУ СК РФ добавили, что обгоревшая легковушка изъята, назначено пожарно-техническое исследование. По факту гибели несовершеннолетнего открыто уголовное производство.