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Пенза Лайф Инфо Происшествия 11 июня из-за коммунальной аварии на нескольких улицах в Пензе отключили воду

11 июня из-за коммунальной аварии на нескольких улицах в Пензе отключили воду

11.06.2017 16:28 Новости - Происшествия
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11 июня 2017 года в Пензе случилась коммунальная авария вследствие халатности подрядчика, выполняющего снос дома №12 по ул. Фрунзе.

11 июня из-за коммунальной аварии на нескольких улицах в Пензе отключили воду (фото: penza-gorod.ru)

В горадминистрации отметили, что фирма не скоординировала с ресурсоснабжающим предприятием выключение сетей, и в процессе осуществления работ был поврежден водопровод. В итоге жители ул. Фрунзе, ИТР и Лазо остались без воды.

11 июня из-за коммунальной аварии на нескольких улицах в Пензе отключили воду (фото: penza-gorod.ru)

На место происшествия отправился Виктор Кувайцев. Технический руководитель «Горводоканала» Николай Грунтов доложил градоначальнику, что сейчас идет откачка воды, а параметры трубы и уровень аварийности уже определены.

11 июня из-за коммунальной аварии на нескольких улицах в Пензе отключили воду (фото: penza-gorod.ru)

Виктор Николаевич заявил, что возобновить подачу воды в Заводской район нужно до вечера сегодняшнего дня.

 

Происшествия

11 июня из-за коммунальной аварии на нескольких улицах в Пензе отключили воду

11 июня из-за коммунальной аварии на нескольких улицах в Пензе отключили воду
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