11 июня из-за коммунальной аварии на нескольких улицах в Пензе отключили воду

11 июня 2017 года в Пензе случилась коммунальная авария вследствие халатности подрядчика, выполняющего снос дома №12 по ул. Фрунзе.

В горадминистрации отметили, что фирма не скоординировала с ресурсоснабжающим предприятием выключение сетей, и в процессе осуществления работ был поврежден водопровод. В итоге жители ул. Фрунзе, ИТР и Лазо остались без воды.

На место происшествия отправился Виктор Кувайцев. Технический руководитель «Горводоканала» Николай Грунтов доложил градоначальнику, что сейчас идет откачка воды, а параметры трубы и уровень аварийности уже определены.

Виктор Николаевич заявил, что возобновить подачу воды в Заводской район нужно до вечера сегодняшнего дня.